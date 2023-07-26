Umut Evirgen ve Alina Boz Aşklarını İlan Etti

İşletmeci Umut Evirgen, dört yıllık ilişkisi biten Alina Boz ile aşklarını ilan etti. Evirgen, sosyal medya hesabından çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen İşletmeci Umut Evirgen, son olarak Mithat Can Özer ile dört yıllık ilişkisi biten Alina Boz'u takibe alması ve fotoğraflarına yorum yapmasıyla gündeme gelmişti.

Evirgen ve Boz, geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda takipçilerine yakalanmış ve ünlü isimlerin aşk yaşadığı konuşulmaya başlanmıştı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

İkiliden beklenen hamle, sonunda geldi. Evirgen, Boz'u sırtına aldığı bir karesini 60.9 bin takipçisi bulunan sosyal medya sayfasından paylaştı.

Aşklarını ilan eden Umut ile Alina'nın gönderisine 3 bine yakın beğeni gelirken, ünlü çiftin pozu sosyal medyada gündem oldu.