Umut Akyürek, Türkiye'de nadir yapılan alın daraltma operasyonu geçirdi

Daha önce birçok kez estetik işlem yaptıran 50 yaşındaki sanatçı Umut Akyürek, bu sefer de alın daraltma operasyonu geçirdi. Ameliyatının başarılı geçtiğini söyleyen Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti, geceyi hastanede geçirdim. Türkiye'de sadece benim hocam yapıyor bu ameliyatı" dedi.

Şarkıları ve yorumuyla yıllara damga vuran usta sanatçı Umut Akyürek, yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Daha önce birçok kez bıçak altına yatan Akyürek, daha önce pek duyulmamış alın daraltma operasyonu yaptırdı.

"1 SAAT SÜRDÜ, ŞİŞLİK VE MORARMA YOK"

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek, estetik işlemlerine devam ediyor. Daha önce yüzüne botoks ve dolgu gibi birçok işlem yaptıran sanatçı, son olarak hasta yatağından bir paylaşım yaparak alın daraltma ameliyatı geçirdiğini söyledi. İşleminin başarılı geçtiğini söyleyen Akyürek, "Ameliyatım başarılı geçti, geceyi hastanede geçirdim. her şey yolunda. Türkiye'de sadece benim hocam yapıyor bu ameliyatı. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başlandı. Çok basit bir operasyon, 1 saat sürdü. Şişlik, ödem ve morarma yok.