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Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim

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Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un cenaze programına birçok ünlü katılırken en çok dikkat çeken isimlerden biri de sanatçı Umut Akyürek oldu. Tayfur ile ilgili olarak yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulunan Akyürek "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim" dedi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybede 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur için dün AKM'de tören düzenlendi.

Törene birçok ünlü isim katılırken bunlar arasında belki de en çok dikkat çeken kişi sanatçı Umut Akyürek oldu.

Anma törenine eşiyle birlikte katılan Akyürek, Ferdi Tayfur ile ilgili bilinmeyenlerini anlattı. Akşam gazetesine konuşan Akyürek, "Vokal yaptım Ferdi abiye. Kimse bilmez bunu. Hatta 'Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim. Benim için özeldir Ferdi abi" itirafı ile herkesi şaşkına çevirdi.

Eşi Oktay Ertuğrul da Tayfur'la ilgili olarak "30 yıl önce iki tane genç olarak yanına gitmiştik. Bizi uzaktan gördü 'Bu çocuklar benim vokalistim olsun' dedi. Bizi yanına aldı. Yani düşünebiliyor musunuz? Koskoca Ferdi Tayfur, konservatuvar yıllarımızda ekmek verdi ki okulumuzu okurken rahat edelim diye. Hiç vokalisti ihtiyacı yoktu. Çünkü bütün şarkılarını kendin okuyordu" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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