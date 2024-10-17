Umut Akyürek'ten, madde bağımlısı kızı için yardım çağrısı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un iş hayatına atıldığını ve yeni bir asistanı olduğunu açıklayan Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, son olarak kızı hakkındaki üzücü olaylarla gündeme geldi. Kameranın karşısına geçerek yaşadıklarını anlatan ve yardım isteyen Akyürek, 'kızının madde bağımlısı' olduğunu söyledi. Ünlü sanatçı, kızının psikolojik sorunlara sahip olduğunu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları sebebiyle ne yaptığını bilmediğini, kızından korktuğu için de kendisini odaya kilitlediğini ifade etti.

"ADETA ÖLÜMÜNE MADDE KULLANIYOR"

Umut Akyürek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Çok düşündüm. Daha önce de birkaç kez denedim bu videoyu sizlerle paylaşıp paylaşmamayı... Paylaşmak istiyorum artık çünkü bir yol bulamıyorum. Şöyle ki, benim kızımla ilgili bir takım sorunlarım olduğunu zaten biliyorsunuz. Uzun yılların sonunda bir programda dile getirmiştim psikolojik rahatsızlıkları olduğunu. Aslında işin boyutları çok daha farklı, çok daha karmaşık çünkü madde de kullanıyor. Hem de çok bilinçsizce... Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne... Çok kontrolsüzce o da psikiyatr rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda korkunç boyutlara vardı iş..."

"KENDİMİ ODAYA KİLİTLEDİM"

"Ben şuanda kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu, yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldık. Daha önce defalarca çağırdık. Noluyo sonucunda? Hiçbir şey olmuyor. Polisler geliyorlar dil döküyorlar, en fazla götürüp nezarette ifade alınıyor falan filan... Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden üst üste yaşadığımız olaylar var. Madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde de bu illet var. Çünkü bu çocuklar bakın aileleri tarafından şikayet edilmişlerdi defalarca. Yirmi küsür suçları var ama hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar serseri mayın gibi artık kime denk gelirse ortalıkta özgürce geziyorlar... Benim çocuğum da bu durumda."

"YA ÖLECEK, YA ÖLDÜRECEK"

"Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Reşit olduğu için kendi rızası olmadan hastaneye yatıramıyorum. Bir mahkeme sürecimiz var aylardır bekliyoruz babasıyla. Çünkü korkuyoruz başına bir şey gelecek... Ya ölecek, ya öldürecek, ya bize zarar verecek. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırıda bulundu. Beni defalarca darp etti. Çünkü bilincini kaybediyor. Bu madde denilen şey öyle bir şey ki..."