Umut Akyürek... 'SÜLÜK' İLE İMTİHANI! - Haberler

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Umut Akyürek... 'SÜLÜK' İLE İMTİHANI!

Umut Akyürek... 'SÜLÜK' İLE İMTİHANI!

Şarkıcı Umut Akyürek, hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdığı anları paylaştı.

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Hem korktu hem güldü

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, son olarak yüzüne sülük koydurup, hacamat yaptırdığı anları takipçileri ile paylaştı.

Umut Akyürek... 'SÜLÜK' İLE İMTİHANI!

Başarılı yorumcu yayınladığı videoya şu notu düştü:

"Hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdım, sizlerin de malumudur çok şifalı hem de Peygamber Efendimizin sünneti.

Tabii epey korktum ortaya da bu komik görüntüler çıktı.

Ben nevralji ve migrene deva olsun diye yaptırdım inşallah şifa yüce Allah' tan."

Umut Akyürek'in yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlara yorum yağdı.

Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçilerini de ikiye böldü.

Magazinkolik / Magazin

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