Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı

Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Yarışmasında Ödüller Dağıtıldı
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Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) ve Anadolu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Benim Hikayem: Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak' kısa film yarışmasında kazananlar belli oldu. Birinciliği Ayah Hashem'in 'Biz Yalnız Değiliz' filmi kazanırken, ikincilik Sahar Alhoz'un 'Sokakta Kırk Sekiz Saat' filmi, üçüncülük ise Osama Said Al-jufaili'nin 'Paket' filmi ile elde edildi.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) ve Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bağlı Genç İnsan Hak ve Hürriyet Kulübü tarafından hayata geçirilen "Benim Hikayem: Türkiye'de Uluslararası Öğrenci Olmak" kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen programın açılışında konuşan YUDER Başkanı Sadık Çetinkaya, yarışmaya ilgi göstererek katılan tüm uluslararası öğrencilere teşekkür etti. Dernek olarak Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Çetinkaya, hem gelenekselleştirilmesi planlanan kısa film yarışması ile hem de farklı organizasyonlarla öğrencilerin yeteneklerini desteklemeyi amaçladıklarını aktardı.

Ödüller sahiplerini buldu

Eskişehir'de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin hazırladıkları filmlerle katıldığı yarışmada kazananlar hem jüri üyelerinin değerlendirmesi hem de seyircilerin yaptığı oylama ile belli oldu. Buna göre birinciliği Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Ayah Hashem'in "Biz Yalnız Değiliz" filmi, ikinciliği Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Sahar Alhoz'un "Sokakta Kırk Sekiz Saat" filmi, üçüncülüğü ise Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Osama Said Al-jufaili'nin "Paket" filmi kazandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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