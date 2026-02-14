Ulaş Tuna Astepe'den aşk iddialarını güçlendiren hamle

Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncusu Ulaş Tuna Astepe ile İrem Haznedar'ın sevgililik iddiaları magazin gündemini hareketlendirdi. Geçen hafta bir mekânda çekilen yakınlaşma görüntülerinin ardından şaşırtan hamle geldi.

Ünlü oyuncu Astepe, daha önce Blok3 ile kısa süre aşk yaşayan Haznedar'ın fotoğrafını beğenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.

Hayranları, ikiliden gelecek resmi açıklamayı merakla bekliyor.

BLOK3 İLE AŞK YAŞAMIŞ

İrem Haznedar'ın ismi daha önce Blok3 ile yaşadığı aşkla gündeme geldi. Haznedar, Blok3'ün ailesiyle paylaştığı fotoğraf dikkat çekti. Hürriyet Yazarı Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan 'Gel Konuşalım' programında, ünlü rapçi Blok3'ün sevgilisi İrem Haznedar cephesinde soğuk rüzgarlar estiğini açıkladı. Daha sonra ikilinin ayrılık haberleri basına yansıdı.