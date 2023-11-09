Uğur Yücel... 'EŞKIYA'DAN SONRA OYUNCULUĞU BIRAKTIM!'

Uğur Yücel, Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı, 1996 yapımı 'Eşkıya'da başrolü Şener Şen'le paylaşmıştı. Yönetmen ve müzisyen kimliğiyle de ön planda olan Yücel, Türk sinemasının ilk büyük gişe patlamasını yapan kült filmle ilgili çarpıcı bir itirafa izma attı.

11.si düzenlenen Brand Week Istanbul ilk gününde, 'Yıkmak ve Yeniden Yaratmak Arasında Sanatçı' başlıklı oturumda, etkinliğin onur konuğu Uğur Yücel'i ağırladı. 66 yaşındaki oyuncu, Yekta Kopan ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

"EŞKIYA İZLERKEN AĞLADIM"

Yücel, eski filmlerini izlemediğini fakat tesadüfen açık havada denk geldiği Eşkıya'yı izlediğinde ilk defa ağladığını paylaştı. Sanatçı, kendi oyunculuğunu beğenmediğini ve o dönem oyunculuğu bıraktığını aktardı.

"SANATÇILAR NORMAL İNSAN OLAMAZLAR"

Normal insanlar konformisttir, sanatçılar değil. Doğaları ve yaratımları gereği normal insan olamazlar; onlardan beklendiği gibi varlıklarını uyum içerisinde gösteremezler.

"KONSERVATUARI BIRAKMAMA RAMAK KALMIŞTI"

Konservatuvar okurken Yıldız Kenter'e "Ben tiyatrocu olmak istemiyorum" dediğini itiraf eden duayen oyuncu, "halkı oynamak" isteğiyle konservatuvarı bırakmaya ramak kala Haldun Taner'in kendsiini "Aristofanes oynamazsan, Shakespeare bilmezsen iyi bir kabare oyuncusu olamazsın" sözleriyle ikna ettiğini anlattı.

"HAYATTA HİÇ ÜNVANIM OLMADI"

Cümle aralarında oyuncu olmadığını tekrarlayan Uğur Yücel, ünvanları kabul etmediğini vurguladı: Hayatta hiç ünvanım olmadı. Üsküdar'da Mehtap Düğün Salonu'nda davul çalarak para kazanmaya başladım.

Müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, yönetmen, senarist... Bunların hepsini bana söyleyenler oluyor ama kendime ünvan olarak almıyorum. Tevazu olsun diye de söylemiyorum. Herkesin çok büyük ünvanları var; buna da gerek var mı bilemiyorum.

"YAZI TURA ZAMANIN ÇOK ÇOK İLERİSİNDE BİR İŞ OLDU"

Senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönettiği işlerde bir yönetmen olarak oyunculuğunu, bir oyuncu olarak da kendi yönetmenliğini eleştirdiğini ifade eden Uğur Yücel, en iyi işinin 'Yazı Tura' olduğunu söyledi azı Tura en iyi sanat eseri diyemem ama zamanının çok çok ilerisinde bir iş oldu.

Ünlü isim, 'Alacakaranlık' dizisinde canlandırdığı komiser karakterini ise ayrı bir yere konumlandırdığını söyledi.

"ÇARESİZLİĞİ ÇOK HİSSETTİM"

Oyuncunun yaslanacağı bir yönetmen, bir çalışanın yaslanacağı bir yönetici aradığını fakat bulamadığını, kendi projelerinde bu duruma bir çare üretmeye çabaladığını dile getiren sanatçı, bu çabasının nedenini ise "Çaresizliği çok hissettim ben" sözleriyle açıkladı.