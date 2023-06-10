TV 2 Yayın Akışı Bugün: Hangi Diziler ve Programlar Yayınlanacak?
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Tv 2 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. Diziseverler, beklediği diziler ve yarışma programlarını bu listede bulabilecekler.
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:00 Hanımın Çiftliği
03:30 Arka Sokaklar
04:45 Kanıt
06:00 Fırtına
07:30 Annem
09:15 Güneşi Beklerken
11:30 Akasya Durağı
16:00 Hanımın Çiftliği
18:00 Akasya Durağı
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Arka Sokaklar
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com / Magazin