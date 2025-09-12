Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025'te Beşiktaş Küçükçiftlik Park'ta sahne alan Manifest grubu hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı. Savcılık, konser sırasında toplumun ortak ahlak ve edep anlayışına aykırı davranışlar sergilendiğini, bunun da özellikle gençler üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini açıkladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Manifest grubunun konserleri peş peşe iptal edilmeye başladı. 20 Eylül'de Konya'da ve 14 Ekim'de Trabzon'da yapılması planlanan konserlerin iptal edildiği öğrenildi. Gelen iptallerin ardından Grup, resmi Instagram hesabından yaptığı duyuruda, Türkiye turnesinin tamamen iptal edildiğini açıkladı.

"HEPİMİZ FAZLASIYLA YIPRANDIK"

Turnenin iptalinin ardından grubun kurucusu Tolga Akış sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı, "Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz. Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest'i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama güvenliği düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."