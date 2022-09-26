Türkücü Murat Kurşun canlı yayında anlattı: Bir şarkımı eşimden korktuğum için okuyamıyorum

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Murat Kurşun, konuk olduğu 360 Derece programında çok tutacağını bildiği Sildim isimli şarkısını eşinden korktuğu için okuyamadığını söyledi. Eşiyle tartıştığı dönemde yazdığı şarkıyı başka birine vereceğini anlatan Kurşun, "O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla 360 TV'de yayınlanan 360 Derece programına konuk olan Murat Kurşun, Sildim isimli şarkısının hikayesini anlattı. Şarkıyı eşiyle küs olduğu bir dönemde yazdığından bahseden Kurşun, sözleriyle herkesi güldürdü.

"O ŞARKIYI ÇIKARTIRSAM EŞİMLE BOŞANIRIZ"

Ayrılık acısı çektiğinde ve üzgün olduğunda şarkı yazdığını söyleyen Murat Kurşun, eşiyle küs olduğunu dönemde yazdığı şarkı sözlerinden bahsetti. Eşinin dominant biri olduğunu ve ayrılık döneminde yazdığı şarkıyı söylemesine izin vermediğini anlatan Kurşun, "Hanımla tartıştık ve 10 gün ayrı kaldık. O esnada da 'Sildim' şarkısını yazdım. Şarkıyı hazırladık hatta ekiptekiler 'şarkıyı niye çıkarmıyorsun' diyor hep. Mükemmel de bir şarkı. Şarkının sözlerinde 'sildim seni' falan diyorum eşim de onun için yazdığımı biliyor. Eşim 'o şarkıyı sevmiyorum, o şarkıyı çıkarmayacaksın' diyor. Benim okumamı istemediği için şarkıyı başkasına vermemi istiyor. O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız. Eşimi kıramam" dedi.