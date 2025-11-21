Türkücü Aydın Aydın'dan Yapay Zeka İtirazı: Sazını Kırdı

ADIYAMAN'da Nemrut Dağı'na tırmanan ve renkli kişiliği ile bilinen türkücü Aydın Aydın, yapay zekanın birçok mesleği ele geçireceğini belirterek sazını parçaladı.

Nemrut Dağı'na çıkan Aydın Aydın, yapay zekanın insana ait bütün bilgileri toplayıp insana karşı kullandığını, birçok mesleğin yok olacağını, müzik sektörüne de ciddi zarar vereceğini belirterek, sazını taşa vurup kırdı. Yaptığı şarkılar ve gündeme getirdiği farklı konularla bilinen türkücü Aydın, bütün dünyanın gündeminde olan yapay zekaya savaş açtığını ilan etti. Yapay zekanın yakında birçok mesleği yok edeceğini belirten Aydın, "Bu gidişat hiç iyi değil, bir an önce önlem almalı insanlık. Burada bütün dünyaya seslenmek istiyorum. Yapay zeka böyle devam ederse, doğal zekamızı yerle bir edecek. Yapay zeka artık çalıyor, yapay zeka söylüyor, yapay zeka oynuyor, yapay zeka klip çekiyor, bizler ne olacağız. Hepimiz yok mu olacağız? İnsanlık yapay zekaya teslim olmamalı "dedi.