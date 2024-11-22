Türkiye'yi terk eden O Ses şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali şaşırttı

Bir dönem izlenme rekorları kıran O Ses Türkiye yarışmasına performansıyla damga vuran ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan Emre Sertkaya, sürpriz bir karara imza atarak Türkiye'yi terk edip Paris'e yerleşmişti.

"KENDİNE NE YAPTIN BÖYLE?"

2019 yılında ilk single'ını çıkaran ve Paris'te müzik hayatına devam eden Emre Sertkaya'nın son halini görenler "Sana ne olmuş?", "Tanıyamadım", "Kendine ne yaptın böyle?" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Emre Sertkaya'nın son hali;