Burhan Çaçan'ın ölümü sonrası gözler ona çevrilmişti! İmparator'dan beklenen paylaşım geldi

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta sanatçı Burhan Çaçan'ın vefat haberini sabah öğrenen İbrahim Tatlıses'ten duygusal bir paylaşım geldi. Tatlıses meslektaşı için "Mekanın cennet olsun Burhan'ım" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında vefat etti. Çaçan'ın ölüm haberi sanat ve siyaset dünyasını derinden sarsarken o dönem rakip gösterildiği İbrahim Tatlıses'ten de paylaşım geldi.

"SABAH ÖĞRENDİM"

Dün ikindi saatlerinde hayata veda eden Burhan Çaçan'ın ölüm haberini bu sabah öğrendiğini dile getiren İbrahim Tatlıses, geçmişte programına konuk olan Burhan Çaçan'la olduğu fotoğrafı paylaşıp şu notu düştü; "Sevgili kardeşim Burhan Çaçan'ın vefat haberini sabah sabah Beyaz TV'den öğrendim. Saygın ailesin ve sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun Burhan'ım"