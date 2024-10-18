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Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın

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İstanbul'da bebeklerin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin bir açıklama yapan şarkıcı Hadise, "Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor. Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kan donduran olaya ilişkin bir tepki de ünlü şarkıcı Hadise'den geldi.

"DEVLETİMİZE SESLENİYORUM"

Şarkıcı Hadise de X hesabından yaptığı paylaşımda "Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri… Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor. Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun, lütfen!" ifadelerine yer verdi.

"BU HASTANELER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Açıklamasının devamında çete ile iş birliği yapan hastanelerin hâlâ açık olmasına sitem eden ünlü şarkıcı, şöyle devam etti: "Bu hastaneler hâlâ çalışmaya devam ediyor ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet? Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın, unutmayın, unutturmayın! Sesimizi yükseltelim ve bebeklerimiz için adalet isteyelim!"

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya Hadise de sessiz kalamadı: Lütfen herkes sesini çıkarsın, susmayın
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Yenidoğan İstanbul Türkiye Hadise Bebek

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