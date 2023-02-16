'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına Haluk Levent de katıldı: 500 bin TL bağış açıklıyorum

Televizyon kanallarının ortak yayında depremzedeler için gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına ünlü şarkıcı Haluk Levent de katıldı. Programa katılmak istediğini ama olmadığını belirten Levent, sosyal medyadan paylaşım yaparak "Ben de 500 bin TL bağış açıklıyorum." dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için TV kanallarının ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi.

HALUK LEVENT DE KATILDI

Birçok kişinin katıldığı kampanyaya AHBAP Derneği kurucusu olan ünlü sanatçı Haluk Levent de katıldı. Yayına katılmak istediğini ancak olmadığını belirten Levent, sosyal medya üzerinden 500 bin liralık yardım açıkladı.

Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TV ye bağlanmak istedim ama olmadı. Yıllarca beraber çalıştığımız eskisinden yeni yöneticisine kadar görüştüğüm bildiğim hatta yangınlarda sellerde özverili çalışmalarına tanık olduğum Afad emekçileri geldi aklıma. Onlara selam olsun. Ben de 500 bin TL bağış açıklıyorum."