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Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba

Magazin Haberleri

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Hamit Özsaraç'ın son hali, yeniden gündem oldu. Usta spikerin aradan yıllarda hayli yaşlandığı ve saçlarının bembeyaz olduğu görüldü. Mesleğini bırakan Özsaraç şu sıralar seslendirme eğitmenliği yapıyor.

Türkiye'de özel televizyonların patlama yaşadığı 1990'lı yıllarda birçok haber spikeri de kendisine ekranda yer buldu. Show TV'de Reha Muhtar'ın izinli olduğu cumartesi-pazar günleri ekrana çıkan Hamit Özsaraç da o dönem adını fazlasıyla duyurdu.

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba

MESLEĞİNİ BIRAKTI

Show TV'den ayrıldıktan sonra bir süre daha mesleğine devam eden Özsaraç, daha sonrasında ise birkaç kanalda görev aldıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı. Şimdilerde spikerlik kursu veren Saraç'ın son hali de yeniden gündem oldu.

İşte ünlü televizyoncunun son hali:

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba

Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Yıllardır sırra kadem basan Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü bomba

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Hamit Özsaraç Reha Muhtar Magazin Haberler

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