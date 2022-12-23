Türkiye bir dönem onunla yatıp kalkıyordu! Çiğköfteci Ali'nin son hali çok üzdü

Türkiye'nin bir dönem en çok izlenen esnafları arasında yer alan Çiğköfteci Ali Usta uzun süreden bu yana gündemde yok. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen Ali Usta'nın tezgahının yerini değiştirdiği ve moralinin bozuk olduğu izlendi.

Ülkemizde bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri de Çiğköfteci Ali Usta'ydı. Popüler olduğu dönemde videoları milyonlarca izlenme sayısına ulaşmıştı. Dükkanının önünde de kuyruklar oluşuyordu. Ancak dükkanının önünde gitar çalan 2 çocuğa şiddet uyguladığı iddiası Ali Usta'yı bir anda gündemde düşürdü.

UZUN SÜRE MEMLEKETİNDE KALDI

Olayın ardından memleketi Hatay'a dönen ve uzun süre memlekette kalan Ali Usta, işlerine ara verdi. Bu sırada da dükkanı kardeşi ve elemanları işletti. Geçtiğimiz aylarda yeniden işinin başına dönen Ali Usta, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi. Eski neşesini kaybeden Ali Usta'nın moralinin de düşük olduğu görüldü.

ESKİ İLGİDEN ESER YOK

Sosyal medyada yeni fenomenlerin ortaya çıkması, Ali Usta'ya olan ilginin de sönmesine neden oldu. Şimdilerde mesleğine devam eden Ali Usta'nın eskisi kadar ilgi görmediği iddia ediliyor.

İşte Ali Usta'nın son hali:















