'Turkish delight' akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

Türkan Şoray makyajı olarak ünlenen "Turkish delight" (Türk lokumu), sosyal medyada dünya çapında yayılan bir akım haline geldi.

Türk kullanıcılar tarafından paylaşılan yüzlerce videonun ardından yabancı içerik üreticileri de akıma katılmaya başladı. Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Ukraynalı influencer Maryna Molchanova da "Turkish delight" makyajı yaptı.

Videoda Türk bayraklarına yer veren ve Türkçe şarkıya eşlik eden Molchanova'ya çok sayıda yorum yapıldı. İşte yorumlardan bazıları: