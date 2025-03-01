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"Turkish delight" akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

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Sosyal medyada "Turkish delight" adıyla popüler olan Türk makyaj akımı yabancı içerik üreticilerinin de dikkatini çekmeye başladı. Akıma katılan Ukraynalı influencer Maryna Molchanova'ya Türkçe yorum yağıyor.

Türkan Şoray makyajı olarak ünlenen "Turkish delight" (Türk lokumu), sosyal medyada dünya çapında yayılan bir akım haline geldi.

Türk kullanıcılar tarafından paylaşılan yüzlerce videonun ardından yabancı içerik üreticileri de akıma katılmaya başladı. Sosyal medya platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Ukraynalı influencer Maryna Molchanova da "Turkish delight" makyajı yaptı.

Videoda Türk bayraklarına yer veren ve Türkçe şarkıya eşlik eden Molchanova'ya çok sayıda yorum yapıldı. İşte yorumlardan bazıları:

'Turkish delight' akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

'Turkish delight' akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

'Turkish delight' akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

'Turkish delight' akımı dünyaya yayıldı! Sonucu gören bayılıyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Butun Dunyanin Simartip Pofpofladigi Ukraynayi Parlatma Calismalarina Bizimkiler de Dahil Olmus..Zaten Sponsorlari Sayesinde Guzel Ulkelerde Lux Hayat Yasiyorlar, Ihtiyaclari Yok ki..

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