Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Gülşen Bubikoğlu-Türker İnanoğlu çiftinin kızı Zeynep İnanoğlu ile evli olan gazeteci Cüneyt Özdemir sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.

Özdemir, "Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu'nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz.

Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım" dedi.

Türker İnanoğlu'nun eski eşi ve oğlu İlker İnanoğlu'nun annesi Filiz Akın ise yaptığı sosyal medya paylaşımında Türker İnanoğlu'nun vefat ettiğini belirtti.