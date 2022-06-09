Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan çok konuşulacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum - Haberler

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Özel hayatından bahseden usta sanatçı, kumar bağımlılığı hakkında çarpıcı bir itiraf da bulundu.

"İLK EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ"

Kariyerindeki başarıyı özel hayatında yakalayamadığını söyleyen Nil Burak, "İnternette 1969 yılında biriyle evlendiğim yazıyor ama öyle bir şey yok. Yabancı biriyle birliktelik yaşamadım. Aşk kadınıyım olduğum için kalbimle hareket ediyorum. Benim için erkeklikte yakışıklılık önemli ama zeki ve esprili olması çok önemli. İlk evliliğim 1970 yılında menajerim Engin Kefkef'le. Ama o evlilik gerçek değildi, o zaman Türk olmadığım için sahneye çıkmam yasaktı. Prosedür gereği evlilik yaptık. Evlendikten 10 gün sonra Engin 'boşandık' diyerek kağıdı getirdi" dedi.

"EVLİLİĞİM KUMAR BAĞIMLILIĞINDAN DOLAYI BİTTİ"

Oğlunun babasıyla yaptığı evlilik hakkında da konuşan usta sanatçı, "Benim için ilk evliliğimi Las Vegas'ta oğlumun babası Şamil Bey'le yaptım. Evliliğimiz 11 sene sürdü. Onun kumar bağımlılığından dolayı yürümeyeceğini anladım. Oynadığı oyunlar ufak tefek değildi. Oğlumla kendimi korumak için boşanmak zorunda kaldık. Görüşmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"40 YILDIR KUMAR OYNUYORUM"

Kendisinin yıllardır kumar oynadığını itiraf eden Nil Burak, sözlerine şöyle devam etti: "Ben de kumarı seviyorum ve 40 yıldır oynuyorum. Kendi irademle bütçeme göre oynuyorum. Kıbrıs'a gelerek kimlerin oynadığını söylesem şaşırırsınız."