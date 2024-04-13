Türk Halk müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti

Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı yasaklı türkü olan " Bodrum hakimi " türküsünü seslendirmişti.

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Şakir Öner Günhan, yakalandığı kalın bağırsak kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.

70' ve 80'li yıllarda sayısız plak ve albüme imza atan ünlü sanatçının cenazesi öğle namazını müteakiben, 14 Nisan Pazar günü Bodrum Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisinden kaldırılacak.

Yasaklı Türküyü seslendirmişti

Günhan'ın geçmiş dönemde seslendirdiği "Bodrum Hakimi" türküsün yasaklanmıştı. O dönemde yasak ile ilgili olarak Günhan "Bu türkünün çok hazin bir öyküsü var.

Maalesef TRT'nin garip kuralları vardı. Neymiş efendim, Hakime Hanım kendini astığı için söylenmesi yasakmış" demişti. Bodrum Hakimi türküsü aynı zamanda Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrolünü paylaştığı" Bodrum Hakimi " filminde de yer almıştı.