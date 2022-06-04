Türk Ezgileriyle İngilizce Ağıt Hazırladılar - Haberler

İnsanlık "Çirkin Savaşlar"ın gölgesinde zor bir yüzyıl yaşıyor. Savaşla gelen ölümler tükenmek bilmiyor. Bazen bir eş, bazen bir çocuk, bazense koca bir aile yok olup gidiyor. Bu zor zamanlarda dünya sanatın birleştirici gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duymakta. Savaşların neredeyse tüm yükünü taşıyan kadınların ortak sesi olmak için hazırlanan "Ugly War" projesi bir itirazın ortak sesidir.

?Tam bu noktada itirazımızı Livaneli'nin tüm dünyayı saran insancıl bakış açısı ile anlatma yolunu seçildi.

?İnsanı belki de sadece seven, acıkan, üşüyen, korkan ve acı çeken yüzüyle betimleyen sanatın o büyülü ruhu, şimdi Livaneli'nin notalarıyla birleşen ve Alara Temoçin'in sesiyle, sinema & modern dansın harmonisi ile mesajını tüm dünyaya aktaracak. Klip, savaşta çocuğunu kaybeden bir annenin yaşadığı acıyı modern dans ile ifade eden hikayesini konu ediniyor.

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Her şeyin sevgiyle başlayacağı bir yolda "Ugly War" müzik, sinema ve modern dans ile hareketin itirazın ilk adımıdır. Tüm yaşadıklarına rağmen gözleri hala kapalı bu dünyayı, Livaneli'nin yıllardır savunduğu evrensel mesajın sesiyle uyandırmak istiyoruz.

İtirazı olan herkesin "Çirkin Savaşlar"la özellikle kadınlara yapılan zulme dur diyeceğine inanıyoruz. Büyük bir prodüksiyon eşliğinde ve kısa film formatında Vibe Global tarafından hazırlanan klibin yapımcılığı ve yönetmenliği Özgür Mısral, projenin süpervizörlüğü ve şarkı sözlerinin yazımı ise Mustafa Topçu tarafından gerçekleştirildi. Şarkı aynı zamanda Nazım Hikmet'in ebediyete uğurladığımız tarih ve saatte yayınlandı.

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