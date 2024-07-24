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Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti

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Arka Sokaklar'da 18 yıl yönetmenlik yapan Orhan Oğuz'un vedasının ardından 14 yıldır dizide yer alan oğlu Tunç Oğuz da kadrodan ayrıldı. Ekip için veda mesajı yayınlayan Oğuz, "Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" dedi.

Arka Sokaklar dizisinde 18 yıl yönetmenlik yapan Orhan Oğuz'un ardından bir veda haberi de dizide rol alan oğlundan geldi. 14 yıldır dizide keskin nişancı Arda Atik rolünü oynayan Tunç Oğuz, yayınladığı mesajla ekibe veda ettiğini duyurdu.

Instagram hesabından ekiple çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan oyuncu "Bana yol yordam gösteren bütün arkadaşlarıma abilerime ablalarıma çok teşekkür ederim. Dile kolay 14 sene geçti. Hüzünlerimiz ve mutluluklarımız hep ortak oldu. Herkesi çok özlemle anacağım. Sizi çok seviyorum canım ekip.19. Sezonunuz şans ve mutluluk getirsin" ifadelerini kullandı. Sevilen oyuncunun diziden neden ayrıldığı ise merak konusu oldu.

Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

TUNÇ OĞUZ KİMDİR?

Tunç Oğuz 9 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 18 yıl Arka Sokaklar'ın yönetmenliğini yapan Orhan Oğuz'un oğlu olan Tunç Oğuz, Marmara Üniversitesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. Oğuz, 2013 yılında Keskin nişancı Arda Atik rolüyle Arka Sokaklar dizisine dahil oldu.

BABASI DA EKİBE VEDA ETMİŞTİ

Usta yönetmen Orhan Oğuz, geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda Arka Sokaklar'dan ayrıldığını duyurmuştu. Vedasıyla herkesi şaşırtan Oğuz, gazeteci Birsen Altuntaş'a yaptığı açıklamada ayrılık kararının kendi isteğiyle olmadığını belirterek "Diziyi ben bırakmadım. Şaşkınlık içindeyim ve kırgınım. Toplantıya çağrıldım. Bana 18 yıl sonra dizide format değişikliğine gidileceği söylendi. Nedenini sormadım bile ve toplantıdan ayrıldım" demişti.

Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti

Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Arka Sokaklar Orhan Oğuz Tunç Oğuz Yönetmen Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

adam filmde bir bölümde keskin nişancı rolü yaparken daha tüfeği tutmasını bilmiyordu filmi gülerek izliyordum kırk sene önce askerde benim takımda olsa ona tüfek tutmasını öğretirdim demek ki bir mecliste torpil yapıp yakınlarını işe sokmuyorlar bu iş dizi filmlerde de oluyormuş

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