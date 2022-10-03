Tuğçe Tayfur... ONBEŞGÜN NİŞANLI KALDI!

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa ile evlilik yolunda ilk adımı atmış ve 15 gün önce nişanlanmıştı. Nişana anne Necla Nazır gelirken baba Tayfur gelmemişti. Tuğçe Tayfur 15 gün nişanlı kaldı ve nişan attı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un neden nişan attığı ise merak konusu oldu.