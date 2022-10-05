Tuğba Özerk... TEK CELSEDE BOŞANDI!

Tuğba Özerk duruşma çıkışı, " Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok" açıklamasında bulundu.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, 1.5 yıldır beraber olduğu Gökmen Tanaçar ile 30 Haziran 2021'de aile arasında gerçekleşen sade nikah töreniyle evlendi.

Geçtiğimiz Eylül ayında ünlü şarkıcı Gökmen Tanaçar ile boşanacaklarını "Anlaşamadık çok mutlu olsun. Boşanmak dünyanın sonu değil" açıklamasıyla duyurdu.

TEK CELSEDE BİTTİ

Yollarını ayırma kararı alan çift mahkemeye başvurdu. Gökmen Tanaçar'ın açtığı anlaşmalı boşanma davası bugün İstanbul 5 Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar avukatları ile birlikte katıldı.

5 dakika süren duruşma sonunda tarafların boşanmalarına karar verildi.

Tuğba Özerk ve Gökmen Tanaçar oturdukları evden ayrılacaklarını belirttiler.

Taraflar birbirinden nafaka, tazminat talebinde bulunmadı.

"HİÇ KİMSE İSTEMEZDİ BÖYLE BİR ŞEY"

Şarkıcı Tuğba Özerk duruşma sonrası, "Anlaşmalı olarak boşandık.

4 yıla yakın bir birliktelik bitmiş oldu. Üzücü bir şey tabi ki ama hiç kimse istemezdi böyle bir şey yapacak bir şey yok.

Bir talebimiz olmadı" dedi. Özerk'in avukatı, "Tuğba hanım ve Gökmen bey hiçbir nafaka talebi olmaksızın, mal varlığı menfaati olmaksızın boşandılar.

Anlaşmalı şekilde boşanmada gerçekleşti" şeklinde konuştu. Gökmen Tanaçar duruşma sonrası açıklama yapmadı.

Tanaçar'ın avukatı ise "Taraflar severek evlendiler. Evlilikleri belli bir süre sürdü.

Anlaşamadılar ikisi içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.