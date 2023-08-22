Tuğba Özerk, Barbie akımına değindi ve Bülent Ersoy'a takıldı

Yaklaşık iki yüz bin müzikseverin katıldığı gecede sahne alan Tuğba Özerk, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Konser sırasında sahneye atlayan bir kediyi kucağına alan Tuğba Özerk, sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkmayı da ihmal etmedi. Kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin isteğini kırmayarak mahşeri kalabalığın arasına katılan Tuğba Özerk, hayranlarıyla tek tek selfie yaparak büyük alkış aldı.

Yaklaşık iki yüz bin müzikseverin katıldığı gecede sahne alan Tuğba Özerk, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Son zamanlarda Barbie akımına da değinine Özerk, "Bülent hanım bile barbie oldu.

Şaka bir yana kendisini çok sever değer veririm. Ama görüyorsunuz ki hem Barbie'yim hem de harbiyim, ama en önemlisi de harbi olmak" diyerek espirili bir şekilde Bülent Ersoy'a da takılmayı ihmal etmedi.

Konser sırasında sahneye atlayan bir kediyi kucağına alan Tuğba Özerk, " Evet planlamadığımız sürprizim de geldi. Birlikte bir düet yaparız" diyerek sokakta yaşayan canlarımıza sahip çakalım demeyi de ihmal etmedi.

Kendisini dinlemeye gelen binlerce seveninin isteğini kırmayarak mahşeri kalabalığın arasına katılan Tuğba Özerk, hayranlarıyla tek tek selfie yaparak "Sanırım bir rekor denemesine gidiyoruz.

İyi ki geldiniz iyi ki varsınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Sanatçı dediğin halkın içinden olacak" dedi. Bu örnek davranışıyla büyük alkış alan Özerk, yaklaşık iki saat süren konserini üç kez bis yaparak noktaladı.