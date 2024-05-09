Tuğba Özay, Babasının Anısını Yaşatmak İçin Özel Bir Proje Başlattı

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü manken Tuğba Özay, 2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın anısı için böyle bir projeye başladığını söyledi. Bu proje için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Özay, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti.

SABAHA KADAR MEZARINDA UYUMUŞTU

Özay, babasını kaybettiği ilk gün bütün gece mezarı başında beklemişti . Geceyi mezarda geçiren Tuğba Özay duygularını "Hep yanında olacağım canım babacığım. İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın. Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim. 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk." demişti.