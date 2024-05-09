Üye Girişi
Haberler

Tuğba Özay, Babasının Anısını Yaşatmak İçin Özel Bir Proje Başlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü manken Tuğba Özay, 2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın anısını yaşatmak için bir proje başlattığını açıkladı. Türkiye'de bir ilk olacak olan bu projeden oldukça heyecanlı olduğunu belirten Özay, detayları yakında paylaşacağını söyledi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü manken Tuğba Özay, 2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın anısı için böyle bir projeye başladığını söyledi. Bu proje için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Özay, bunun Türkiye'de bir ilk olacağını belirtti.

SABAHA KADAR MEZARINDA UYUMUŞTU

Özay, babasını kaybettiği ilk gün bütün gece mezarı başında beklemişti . Geceyi mezarda geçiren Tuğba Özay duygularını "Hep yanında olacağım canım babacığım. İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece, ne bugün, ne yarın. Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek! Geleceğim babacığım, yanına da geleceğim. 'Alev alev üşümek nedir' bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin! Kızın Guguk." demişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Tuğba Özay İlhan Özay Türkiye Ünlüler Magazin Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sülfür gazı nedir, zararlı mı, ölümcül mü? Menkul kıymet tesisi nedir, ne anlama gelir? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor haftanın eleme adayları ki potada kimler var 9 Mayıs Perşembe? 9 Mayıs2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 MayısResmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 9 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 9 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 9 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title