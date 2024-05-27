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Tuğba Ekinci'nin Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural iddiası gündem oldu

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Tuğba Ekinci, Modacı Pınar Kerimoğlu'nun programında Serenay Sarıkaya hakkında iddialı bir açıklama yaptı. Ekinci'ye göre, Sarıkaya 17 yaşındayken Ahmet Kural ile aşk yaşamış.

ÖYLE BİR İDDİA ORTAYA ATTI Kİ...

Tuğba Ekinci Modacı Pınar Kerimoğlu'nun youtube üzerinden yayınlanan programında şimdilerde en popüler oyuncular arasında gösterilen Serenay Sarıkaya hakkında bir iddiada bulundu.

Ekinci'nin söylediğine göre; Sarıkaya 17 yaşındayken Ahmet Kural ile aşk yaşadı.

Tuğba Ekincinin Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural iddiası gündem oldu Kimse bilmiyor bunu

"BİLDİĞİN KAÇMIŞ AHMET..."

Ünlü ikili hakkında: 'Kimse bilmiyor bunu. Kısa bir flörtleri oldu. Ahmet benim çok yakın arkadaşım' diyerek anlatmaya başlayan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

Tuğba' dedi, 'Bodrum'a gittik bitti ilişkimiz' dedi. Neden diye sordum, 'her köşede magazinciyle konuşmak istedi, benle haber yapmak istedi. Ben de kaçtım geldim' dedi.

Bildiğin kaçmış Ahmet yani. Ahmet o zaman popüler. Serenay'ın basın merakı yüzünden Ahmet kaçtı. Serenay hep böyle bir kız oldu, yani basını doğru kullanan.

Tuğba Ekincinin Serenay Sarıkaya ve Ahmet Kural iddiası gündem oldu Kimse bilmiyor bunu

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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