Tuğba Ekinci, 'Doğru meme, yanlış meme' diyerek Gülşen'le göğüslerini kıyasladı

Yoğun bir konser maratonu olan Gülşen, dün akşam Alaçatı'daki sahnesine transparan bir elbise ile çıktı. Elbisenin içine bikini altı giyen Gülşen, göğüs uçlarını da bantla kapatarak kamufle etti. Gülşen'in bu tarzına Tuğba Ekinci'den tepki gecikmedi.

GÖĞÜS UÇLARINI BANTLA KAPATTI

46 yaşındaki Gülşen, dün akşam sahneye parlak transparan bir elbise ile çıktı. Şarkıcı içine siyah bikini altı giyerken üstüne hiçbir şey giymedi. Göğüs uçlarını siyah bantla kapatan Gülşen, konser boyunca hem sevilen şarkılarını söyledi hem de dans etti.

GÜLŞEN'LE KENDİ GÖĞSÜNÜ KIYASLADI

Gülşen'i daha önce de Bergen'in şarkısını söylediği eleştiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabından Gülşen'in sahne kıyafetini paylaşarak "XXXXSmal meme" yorumunu yaptı. Bununla da yetinmeyen Ekinci, Gülşen ile kendi göğüs dekoltesini paylaşarak, "Doğru meme, yanlış meme" dedi.

GÜLŞEN'İN YORUMUNUNU BEĞENMEMİŞTİ

Tuğba Ekinci geçtiğimiz aylarda da sahnede 'Sen Affetsen Ben Affetmem' okuyan Gülşen'in yorumunu beğenmeyerek "Bu ne len! Kedi gibi ses geliyor miyav diye" ifadelerini kullanmıştı.

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