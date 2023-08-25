Tuğba Ekinci'den kaza geçiren Demet Akalın'a kavga çıkaracak yorum: Teker kadar kafaya ne olacak?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın içinde bulunduğu tekne dün gece kayalıklara çarparak battı. Korkunç kazada ölümden dönen Demet Akalın alnında yaralandı. Sanatçının şişen alnını gören Tuğba Ekinci de "Teker kadar kafaya ne olacak" yorumunu yaptı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK YORUM

Gündeme dair yaptığı sivri çıkışlarla sık sık adından söz ettiren Tuğba Ekinci, yayınladığı videoda geçirdiği kazayı anlatarak şişen alnını gösteren Akalın için "Teker kadar kafaya ne olacak?" diyerek herkesi şaşkına çevirdi. Akalın'ın Tuğba Ekinci'ye ne cevap vereceği ise merak edildi.

DEMET AKALIN KAZADA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dün akşam konserine gitmek için Yalıkavak'ta tekneye binen Demet Akalın ölümden döndü. Akalın ve arkadaşlarının bulunduğu tekne hızla iskeleye çarparak battı. Tekneden saniyelerle kurtulan Akalın alnından yaralandı.

1 HAFTA ÖNCE DE DEMET AKALIN'I HEDEF ALMIŞTI

Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde bir çorbacıda sahneye çıktığı iddia edilen Gülden Karaböcek için "Tüm eniştecilerin sonu böyle olsa keşke" Demet Akalın'a tepki göstererek "Bu köfte nasıl can verecek merak ediyorum. Para kurtarır sanıyor herhalde" demişti. Bununla da yetinmeyen Ekinci, Akalın'ın yıllar önce Akalın'ın "Bekaretimi İbrahim Tatlıses'e verdim" ifadelerinin yer aldığı gazete sayfasını yayınlayarak "Koskoca Gülden Karaböcek hanımla kızının kalbini kırana iyi bakın. Yaşadığım sürece bu ve bunun gibilere pabuç bırakmayacağım yiyorsa tekrar yapsın" demişti.