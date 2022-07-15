TRT'nin ilk spikeri Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Magazin
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TRT'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki eski spikerin yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
TRT'nin efsane spikerlerinden Aytaç Kardüz Bodrum tatili sırasında hayatını kaybetti. Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz'ün uzun yıllar yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği ögrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Magazin