TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması bazı kullanıcılar tarafından talep edildi. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" diyerek Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

"ÜZGÜNÜM TRT"

Pusat'ın diziden çıkarılmasına sosyal medyada tepki gösterilirken ünlü komedyen Cem Yılmaz dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında TRT'ye seslenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT 'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?"