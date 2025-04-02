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TRT, Aybüke Pusat'ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı

TRT, Aybüke Pusat'ı dizi kadrosundan çıkardı

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan
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Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat boykot çağrısı yaptıktan sonra dizinin kadrosundan apar topar çıkarıldı. Pusat, hakkında verilen bu karara Cem Yılmaz, tepki gösterdi. Bir paylaşım yapan Yılmaz, "Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu!" yorumunda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu çağrıya, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medyada boykot çağrısı yüzünden tepki çeken Pusat'ın TRT dizisinden çıkarılması bazı kullanıcılar tarafından talep edildi. Bu tepkilerin ardından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" diyerek Aybüke Pusat'ın dizinin kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

"ÜZGÜNÜM TRT"

Pusat'ın diziden çıkarılmasına sosyal medyada tepki gösterilirken ünlü komedyen Cem Yılmaz dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Paylaşımında TRT'ye seslenen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili takipçilerim devletimizin kanalı TRT 'nin bugünkü açıklamasından anlaşılıyor ki tepki ver tepki ver dediğiniz oyuncu arkadaşlarımız dizilerden çıkarılıyor. Bu arkadaşlarımız kabiliyetleri ile mesleklerini icra eden insanlar değil midir? Kendi politik fikirlerini özgürce ifade eden insanlar TRT yapımlarında görev alamıyor mı yani? TRT bizim devlet kanalı değil miydi ? Üzgünüm TRT bu konuda tarafsız olman gerekiyordu! Herkese tavsiye ettiğin şeyi sen de yapmalısın! O zaman halkın sevdiği oyuncular TRT de çalışmasın demek oluyor bu! İstemeyen TRT katkı payı ödemesin de diyebilir misin? Hayır diyemezsin. E halde?"

TRT'nin Aybüke Pusat kararına ilk tepki Cem Yılmaz'dan

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHALİS ER:

neden tarafsız olsun ki? hainlere karşı Türkiye tarafında olması gereken tam da TRT nin kendisidir. Adında Türk var.

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