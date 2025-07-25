TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
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Teşkilat dizisinden boykot desteği nedeniyle çıkarılan Aybüke Pusat, NOW TV'de yayınlanacak Halef dizisiyle ekrana dönüyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşan oyuncunun gelinlikli halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TRT1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmış ve dizideki rolü sona ermişti.

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Başarılı oyuncunun yeni projesi kısa sürede netleşti. Pusat, NOW TV'de ekrana gelecek olan Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Meral karakterine hayat veren oyuncu, şu sıralar Şanlıurfa'da süren çekimlerde yer alıyor.

TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

SETTE KARELER İFŞA OLDU

Dizinin ilk bölüm çekimlerinden sızan karelerde Aybüke Pusat'ın gelinlikli halleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, "Aybüke'yi gelinlik içinde görmek çok yakışmış" gibiyorumlar yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıOguz Korkmaz:

Sahipleri boş bırakamazdı zaten...

Yorum Beğen243
Yorum Beğenme107
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Peki napacaktı bu kız? Çalışmayıp aç mı kalsın? Biliyorsun ki ülkeyi talan edenler sadece kendi görüşünde olanlara ekmek yediriyor. Görüşüne uymayan diğer herkes onlara göre ya fetöcü ya terörist. Pardon terörist demeyelim. Bir zamanlar onlar için nasıl fetö mübarekse şimdi de pkk öyle işte. Vatandaşın vergisiyle oluşan kurum ya da kişiler şahsi hareket edemez. Babasının çiftliği gibi her şeye kendi çıkarı doğrultusunda karar veremez.

yanıt64
yanıt106
Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Nov tv yi listemden silmiştim zaten evdekilerle ortak karar alıp silmiştik sıkıntı yok

Yorum Beğen197
Yorum Beğenme117
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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Biz de senelerdir yok fox'tu sonradan adi nov oldu

yanıt28
yanıt9
Haber YorumlarıDENİZ KARA :

bize ne

yanıt11
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Haber YorumlarıCevap :

Çokta şeyimizde silmen Hüsoo.

yanıt0
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış ama daha farkında değil bu yobazlar. Köy de bizim Cumhuriyet de bizim. Keşke hepsi bu kadın kadar cesur olsa

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme198
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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

siz kimsiniz ? Biz kimiz ? Onlar kim ? Hepimiz aynı gemideyiz. Birbirimizin görüşlerine saygılı olarak yaşamayı öğrendiğimizde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Yobaz dersen sen insanlara onlarda sana onun bunun çocuğu derler. Kavga çıkar.

yanıt48
yanıt8
Haber YorumlarıDoğuş:

Kaybedeceğini bilerek doğruyu savunan insanlar hem nadir hemde çok karakterlidirler. Birgun sizde haksızlığa ugrasaniz farklı görüş olsanızda bu kişilikler yine sizi savunur.Sahip çıkalım.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme101
yanıtYanıtla
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