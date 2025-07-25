TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT1'in sevilen yapımlarından Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmış ve dizideki rolü sona ermişti.

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Başarılı oyuncunun yeni projesi kısa sürede netleşti. Pusat, NOW TV'de ekrana gelecek olan Halef dizisinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile başrolü paylaşıyor. Dizide Meral karakterine hayat veren oyuncu, şu sıralar Şanlıurfa'da süren çekimlerde yer alıyor.

SETTE KARELER İFŞA OLDU

Dizinin ilk bölüm çekimlerinden sızan karelerde Aybüke Pusat'ın gelinlikli halleri dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayranlarından yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, "Aybüke'yi gelinlik içinde görmek çok yakışmış" gibiyorumlar yapıldı.