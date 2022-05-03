Trabzonspor'un Şampiyonluğunu Sahnede Kutladı

Ekin Uzunlar, geçtiğimiz gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Etkinlikleri kapsamında Yenikapı Sahili'nde düzenlediği organizasyonda sahne performansı sergiledi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Son Bir Kez", "Zindan" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Ekin Uzunlar'ın kemençesi ile seslendirdiği Karadeniz ezgileriyle müzikseverler coşkulu dakikalar yaşarken, katılımcılar horon oynamayı da ihmal etmediler. Sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Uzunlar, Trabzonspor'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunu sevenleriyle birlikte sahnede kutladı.

Ekin Uzunlar, yıllar süren hasretin ardından şampiyon olan Trabzonspor ile ilgili şöyle konuştu: "Ben Trabzonsporluyum. Kutlamalarımıza İstanbulda başladık, nerede biter Allah bilir. Yıllar süren hasretin ardından şampiyon olduk. Takımımız çok mücadele etti, kupayı hak etti, çok mutluyum. Sevincimizi doya doya yaşıyoruz. Trabzonspor Şampiyon olmadan bu hayattan göçüp gitmekten çok korkuyordum. Rabbime Şükürler olsun, şampiyonluğu yaşadık bu yıl. Tüm camiamıza selam olsun, şampiyonluğumuz kutlu olsun." Ekin Uzunlar'ın bu konuşması büyük alkış alırken, müzikseverler dakikalarca "Şampiyon Trabzon" tezahüratları yaptılar.