Torunundan İbrahim Tatlıses ile ilgili inanılmaz iddialar: Oğlu için tetikçi tuttu,

İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kavgaya, torunu Mert Tatlıses de dâhil oldu. Mert Tatlıses, dedesi hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İBRAHİM TATLISES, BÜYÜK OĞLUNU MİRASINDAN MAHRUM BIRAKMIŞTI

İbrahim Tatlıses, davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında, "Ahmet'e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadelerini kullanarak, ona miras bırakmayacağını söylemişti.

Ahmet Tatlıses, bu sözler üzerine yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" demişti.

TORUNUNDAN ŞOK SÖZLER

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; uzun süredir devam eden baba - oğul arasındaki tartışmaya, Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses de katıldı. Mert Tatlıses, hem dedesi hem de amcası İdo Tatlıses için sert ifadeler kullandı.

"İDO'YA SALVOLAR"

İdo Tatlıses hakkında, "Kendilerini acındırıyorlar" yorumunu yapan Mert Tatlıses, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir 'dolandırıldım' diyor. İki sene sonra da asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" dedi. Dedesi İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olmadığını iddia eden Mert Tatlıses, "Sağlık durumunu düşünenler, ilk vurulduğu gün evinde parti yapmazdı. İdo Bey ne söylediğimi çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN ÜZERİNE EV YAPIYOR, SON DOLANDIRILDIM DİYE ORTAYA ÇIKIYOR"

İbrahim Tatlıses'in yaşadığı tüm maddi kayıpların arkasında kadınlar olduğunu söyleyen torunu Mert Tatlıses, "İbrahim Bey kadınların üzerine ev, araba yapıyor. Sonra da 'dolandırıldım' diye ortaya çıkıyor" dedi.

"BABAMI VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU"

İbrahim Tatlıses'in, babası Ahmet Tatlıses ile ilgili çeşitli planlar yaptığını da iddia eden Mert Tatlıses, "Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Ölüm büyüsü yaptı, 'Kanlı gömleği önüme gelsin' dedi. Bunların hepsinin kayıtları var. Babam da dedemle yüzleşti. Ses kaydı var." diye konuştu.

