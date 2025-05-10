Tom Cruise'den 25 yaş küçük sevgilisi Ana de Armas'a büyük torpil

62 yaşındaki Tom Cruise'un, 37 yaşındaki yeni sevgilisi Ana de Armas'a gelecek filminde başrol teklif ettiği bildirildi.

İlişkileri ilk kez Sevgililer Günü'nde basına yansıyan çift hakkında bir kaynak, Tom'un Ana'yı "sektörün en iyilerinden biri" olarak gördüğünü söylüyor.

Tom şu sıralar üç farklı proje üzerinde çalışıyor: yeni bir Mission: Impossible filmi, Judy adında bir film ve çalışma adı Pressure olan üçüncü bir yapım. Ana'ya hangi filmde rol teklif ettiği açıklanmadı, ancak Tom'un gelecek bir projede onunla birlikte kamera karşısına geçmek istediği belirtiliyor.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak şöyle diyor: "Tom yeni bir film hazırlıyor ve Ana'ya başrol teklif etti. Tom'a göre Ana sektörün en iyi oyuncularından biri ve onu yanında istiyor. Şu anda çok yoğun olmasına rağmen, Tom bu yeni projeye çok heyecanlı ve Ana'nın da kendisiyle birlikte olmasını istiyor."

Bu haber, Ben Affleck'in arkadaşı Tom'un eski sevgilisi Ana ile çıkmasından rahatsız olduğu haberlerinin ardından geldi. DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, "Ben biraz kıskanç bir tiptir. Ana'yı çok seviyordu ve ayrılık onu üzmüştü. Şimdi onu arkadaşıyla mutlu görmek ona tuhaf geliyor," dedi.

Ben'in arkadaşları şaka yollu, "Tom'dan intikam almak için onun eski eşi Katie Holmes ile çıkması gerektiğini" söylüyorlar. Ancak Ben Los Angeles'ta, Katie ise New York'ta yaşıyor.

Kaynaklar, Ben'in Tom'un başarılı aksiyon filmi kariyerini her zaman biraz kıskandığını da ekliyor: " Hollywood'da çalışan her oyuncu Tom'un başarısını kıskanır, Ben de farklı değil. Ama aynı zamanda onun için mutlu. 60'lı yaşlarda hâlâ beyaz perdede başarılı olan bir meslektaşına hayran. Ben de ilerde öyle olmayı umuyor."

Ben ve Ana, Mart 2020'den Ocak 2021'e kadar birlikte olmuştu. İlişkileri Deep Water filminin çekimleri sırasında başlamıştı.

Ana ve Tom en son geçen hafta Londra'da bir parkta görüntülendi. Ana'nın 37. doğum gününde çekilen videoda, Ana soluk pembe bir tişört, dar jean ve Louis Vuitton çanta ile görülüyordu.

Tom'un Ana'yı David Beckham'ın 50. doğum günü partisine götüreceği söylentilerine rağmen, Tom partiye yalnız katıldı.