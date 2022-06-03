Tolgahan Sayışman, babasıyla ilgili soru karşısında gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Cansu Canan Özgen'in programına konuk olan Tolgahan Sayışman, "Babandan neler gördü?" sorusu üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Ekranda ilk kez ağlayan 2 çocuk babası oyuncu, "Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor" dedi.
Yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği Aynasız Haluk filmi vizyona giren Tolgahan Sayışman, BluTV'de yayınlanan Cansu Canan Özgen ile 40'ın bu haftaki konuğu oldu. Soruları tüm içtenliğiyle yanıtlayan oyuncu, babasının adını duyunca duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Meslektaşı Almeda Abazi ile evli olan iki çocuk babası Sayışman, Özgen'in Tolgahan Sayışman babasından neler gördü' sorusuyla zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına boğulan oyuncu, "Böyle bir soruya böyle bir tepki vereceğimi bilmiyordum. Böyle bir adam değilim. Babam deyince aklıma Efehan geliyor, babama yaptığım yanlışlar gözümün önüne geliyor. Ondan böyle etkilendim. Duygulanmamın nedeni sadece babam da değil, çok fazla olay… Erkek evladınız olunca anlayabileceksiniz bazı şeyleri" dedi.