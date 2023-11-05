Tolga Yüce, Gezno Magazine'in Kasım Sayısının Kapak Yıldızı Oldu

Oyuncu Tolga Yüce, Gmaro'nun ardından dünyaca ünlü yıldızlarla röportajlar yapan Gezno Magazine'e kapak oldu. Rol aldığı Hollywood yapımlarıyla adını duyuran ve Fransa'da da hayran kitlesi bulunan Yüce, yüzü olduğu derginin kasım ayındaki kapağı New York Times Meydanı'ında yer aldı.

Daha önce Paris'in ünlü dergilerinden Gmaro'ya kapak olan aynı zamanda yapımcı Yüce'den övgü dolu sözlerle bahsedilmişti. Oyuncu, derginin kasım sayısı için fotoğrafçı Tatiana Sayko'nun objektifine şık smokiniyle poz verdi. Çekimlerin moda direktörlüğünü ise Olga Kalemci üstlendi.