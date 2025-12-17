Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, bir dönem Günay Musayeva ile evlenmiş ve bu evlilikten Cihangir adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Boşanmanın ardından Amerika'da yeni bir hayat kuran Karel, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle ilgili gündeme gelen açıklamalarla yeniden konuşulmaya başlandı.

Katıldığı bir programda konuşan Günay Musayeva, Tolga Karel'e uzun süre ulaşamadığını, bu nedenle oğlu Cihangir'in babasının hayatını kaybettiğini düşündüğünü ifade etmişti.

Musayeva ayrıca, Cihangir'in hastalandığı bir dönemde en büyük hayalinin Disneyland'a gitmek olduğunu, ancak Karel'den geri dönüş alamadığı için yurt dışına çıkış izni konusunda sorun yaşadıklarını ve bu hayali gerçekleştiremediklerini dile getirmişti.

Musayeva'nın açıklamalarının ardından Tolga Karel'den yanıt gecikmedi. Karel, hakkındaki iddialara paylaşımıyla yanıt verdi.

"BENDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Karel, "Beni hiç tanımayan sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer 4 çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp sadece 1 çocuğumun üzerinden bana ve aileme şahsiyetime yorum yapanların diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum! Aksi takdirde ölümlü dünya hiçbirine kulluk hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, yaptığı başka bir paylaşımda ise şunları söyledi:

"Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar Türkiye'de kalması daha uygun olacak. Ancak bana Adli Tıp'tan resmi temiz raporu, pozitif kan ve saç örnekleri getirilirse fikirlerim değişebilir. Ayrıca, sadece bir çocuğum üzerinden bana ve aileme yorum yapan kişilerden diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına ciddi bir özür bekliyorum. Aksi takdirde, ölümlü dünyada hiçbirine kul hakkımı helal etmiyorum!",