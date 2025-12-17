Haberler

Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! "Hakkımı helal etmiyorum"

Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum' Haber Videosunu İzle
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manken Günay Musayeva, ilk çocuğu Cihangir'i reddettiğini iddia ettiği eski eşi Tolga Karel'e sert sözlerle yüklenmişti. Oğlunun yok sayıldığını öne süren Musayeva, katıldığı bir programda Karel'e ulaşmaya çalışmasına rağmen başarılı olamadığını, Cihangir'in ise babasının öldüğünü sandığını dile getirdi. Gündem yaratan bu iddiaların ardından Tolga Karel'den açıklama geldi. Karel, "Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

  • Tolga Karel, Günay Musayeva'nın açıklamalarına yanıt olarak, kendisi ve ailesi hakkında yorum yapanlardan diğer çocuklarının onuru ve şerefi adına özür dilemelerini beklediğini belirtti.
  • Tolga Karel, oğlu Cihangir'in 18 yaşına kadar Türkiye'de kalmasının uygun olacağını, ancak Adli Tıp'tan resmi temiz raporu ve pozitif kan ile saç örnekleri getirilirse fikrinin değişebileceğini ifade etti.
  • Tolga Karel, özür dilenmemesi durumunda, ölümlü dünyada hiçbirine kul hakkını helal etmeyeceğini söyledi.

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, bir dönem Günay Musayeva ile evlenmiş ve bu evlilikten Cihangir adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti.

Boşanmanın ardından Amerika'da yeni bir hayat kuran Karel, geçtiğimiz günlerde eski eşiyle ilgili gündeme gelen açıklamalarla yeniden konuşulmaya başlandı.

Katıldığı bir programda konuşan Günay Musayeva, Tolga Karel'e uzun süre ulaşamadığını, bu nedenle oğlu Cihangir'in babasının hayatını kaybettiğini düşündüğünü ifade etmişti.

Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Musayeva ayrıca, Cihangir'in hastalandığı bir dönemde en büyük hayalinin Disneyland'a gitmek olduğunu, ancak Karel'den geri dönüş alamadığı için yurt dışına çıkış izni konusunda sorun yaşadıklarını ve bu hayali gerçekleştiremediklerini dile getirmişti.

Musayeva'nın açıklamalarının ardından Tolga Karel'den yanıt gecikmedi. Karel, hakkındaki iddialara paylaşımıyla yanıt verdi.

"BENDEN ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Karel, "Beni hiç tanımayan sadece o kadının yalanları ve iftiraları yüzünden diğer 4 çocuğumun varlıklarını ve yaşamlarını hiçe sayıp sadece 1 çocuğumun üzerinden bana ve aileme şahsiyetime yorum yapanların diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına benden ciddi bir özür dilemesini bekliyorum! Aksi takdirde ölümlü dünya hiçbirine kulluk hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.

Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Ünlü isim, yaptığı başka bir paylaşımda ise şunları söyledi:

"Oğlum Cihangir'in 18 yaşına kadar Türkiye'de kalması daha uygun olacak. Ancak bana Adli Tıp'tan resmi temiz raporu, pozitif kan ve saç örnekleri getirilirse fikirlerim değişebilir. Ayrıca, sadece bir çocuğum üzerinden bana ve aileme yorum yapan kişilerden diğer çocuklarımın onuru ve şerefi adına ciddi bir özür bekliyorum. Aksi takdirde, ölümlü dünyada hiçbirine kul hakkımı helal etmiyorum!",

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Sa:

Sen once adam ol diger cocuklarin gibi bu cocugunun cocuklugunu yasamasina babasina sarilmasina yaninda olmasina izin ver adam ol adam senin cocugun travma yasatma o cocuga birde uste cikmaya calismissin ne adamsin sen ya hic pisman olma yok senin gibiler yuzunden nesiller hic oluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşında 3 yıldır evliydi! Eşi tarafından katledildi
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı

Yeni otoyol geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti

TFF ara transfer döneminin tarihinde değişikliğe gitti
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
title