Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası: Büyük ifşalar başlayacak demiştim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonu kapsamında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişinin tutuklanması medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Gözaltı ve tutuklamaların ardından peş peşe gelen açıklamalar ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, yaptığı açıklamada uzun yıllara yayılan bir taciz süreci yaşadığını öne sürerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Köşker'in bu iddiaları gündemi sarsarken, oyuncu Tolga Karel de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

"KENAN İMİRZALIOĞLU 2028 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI"

Karel, yaklaşık bir ay önce medya sektöründe ardı ardına ifşaların yaşanacağını söylediğini hatırlatarak yeni ve daha iddialı bir çıkış yaptı.

Karel, oyuncu Kenan İmirzalıoğlunun bir fotoğrafını paylaşarak onunla ilgili tartışma yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ünlü isim, yaptığı paylaşımda "2028 AK Parti milletvekili adayı Kenan'ı 1997'den beri tanırım. Okul arkadaşımdır. İstek Vakfı'ndan... Siz onu oyuncu olarak tanırsınız. Ama harika bir akademik kariyeri olabilirdi. Siyaset için geç bile kaldı. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.