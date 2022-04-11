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Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Snob Magazin - Magazin
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Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Ünlü oyuncu Sertaç Akkaya, "Emlakçıyı Beklerken" adlı tiyatro oyununda oynadığı "Popçu Taner" karakteri ile tiyatroseverlerin beğenisini topladı. İşte detaylar...

2021 yılında Gelişen Türkiye Ödülleri En iyi Erkek Tiyatro Oyuncusu ödülünü alan başarılı oyuncu Sertaç Akkaya özel hayatında da kendisi gibi oyuncu olan Bengi Öztürk ile evli.

TİYATROSEVERLERİN BEĞENİSİ KAZANDI

Oyuncu çift, kızları "Vera" ile birlikte mütevazı bir hayat sürerken Sertaç Akkaya diğer yandan Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Ziya Kürküt, Eylül İlbey, Melek Şahin, Cenk Tunalı ve Kahraman Sivri'nin de yer aldığı "Emlakçıyı Beklerken" adlı tiyatro oyununda oynadığı "Popçu Taner" karakteri ile tiyatroseverlerin beğenisini kazandı.

Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Tiyatroseverlerden Tam Not Aldı

Snob Magazin / Magazin

Sertaç Akkaya, Bengi Öztürk, Türkiye, Tiyatro, Magazin, Haberler

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