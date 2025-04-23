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Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

Tiyatro ve Dizi Oyuncusu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
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Ankara'da kanser tedavisi gören tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay, 62 yaşında vefat etti. Okay için düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınları katıldı.

ANKARA'da hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay (62) son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Leyla Okay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Okay için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye, ailesi ve yakınları katıldı. Leyla Okay'ın cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Leyla Okay, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lise yıllarında tiyatroya başlayan Leyla Okay, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Okay ayrıca, 'Ferhunde Hanımlar', 'Bizim Evin Halleri', 'Derin Sular' ve 'Teşkilat' dizilerinde rol aldı.

Haber-Kamera: Eda KOÇ-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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