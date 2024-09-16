Üye Girişi
Haberler

Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Miss Turkey 2024'ün birincisi seçilen tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atandı. Bilgen, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

Türkiye'nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2024'ün birinci tıp fakültesi mezunu 24 yaşındaki İdil Bilgen oldu. 1.80 boyundaki tıp fakültesi mezunu Bilgen, Türkiye Güzeli unvanının yanı sıra kariyerine devam etme kararı aldı.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE ÇALIŞACAK

Türkiye Güzeli İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı'nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl'e atandı. Doktorluk kariyerine başlayan genç isim, Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapacak.

İdil Bilgen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yarışmaya neden girdiğini anlatarak şunları söylemişti: "Kanser üzerine araştırmalarım var. Ülkemizi bu alanda başarılı temsil edebileceğimi düşündüğüm için başvurdum. Kanser çalışmalarımı göstermek istiyorum. Türkiye Güzeli seçilmeden önce hekim unvanı aldım. Yarışmaya da hekim olarak katıldım. Bu benim ilk unvanım ve bunun gururla taşıyacağım. Hem hekimliği hem de güzellik unvanının birleştirilmesi güzel bir bütün."

Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Tıp fakültesi mezunu Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Sağlık Bakanlığı Yayladere Magazin Bingöl Yaşam İdil

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
500

Yorumlar (15)

Adem Örnek:

Bingöl tescilli güzeline kavuşmuş :)

89
0
yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

Bence Türkiye çirkini.

50
25
yanıtYanıtla
Poyraz Karayel:

AMAN ALLAHIM BUNUN NERESİ GÜZEL ŞAŞKINIM

42
17
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Torpil belli olmasın ayağıııı bi 6 ay Bingöl'de otelde idare edin sonra İstanbul'a aldırırız :)

44
8
yanıtYanıtla
okan kara:

Torpil üzerine torpil.

31
12
yanıtYanıtla
Mehmet Karagöz:

Bingöl de kanser araştırmalarına dikkat çeker

38
1
yanıtYanıtla
Casus:

önce kendine estetik ameliyat yapmalı!

25
12
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

idil abimmmm benim

22
9
yanıtYanıtla
Vedat Tnc:

Bingöl halkı sırf meraktan muayene olmaya gider. Doktor, Neyin var dayım Hasta, Kulağım kaşınıyor.

26
3
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

idil beyin babası da büyüüüükelçi imiş :)

12
9
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne?
title