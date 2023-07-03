Terazinin bir kefesine gelini, diğer kefesine külçe altın koydular! Görüntülere tepki yağıyor

Dubai'de gerçekleşen bir düğünde Pakistanlı bir gelinin külçe altınlarla tartıldığı video sosyal medyada viral oldu. Birçok yabancı kullanıcı halkın yoksullukla mücadele ettiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Pakistanlı varlıklı bir ailenin Dubai'de yaptığı düğün, sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerde gelinin terazide oturduğu ve külçe altınların tartıldığı görülüyor. Kullanıcılar, ülkedeki yoksullukla mücadele eden insanlarla aşırı lükse kaçan aile arasındaki uçuruma dikkat çekti.

GELİNLE ALTINI TARTTILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, devasa terazinin bir kefesine gelin oturdu, diğer kefesine de külçe altın konuldu. Gelinin değerine dikkat çekilmek istenen görüntüler sosyal medya kullanıcılarının pek hoşuna gitmedi.

AİLE KÜLÇELERİN ALTIN KAPLAMA OLDUĞUNU AÇIKLADI

Birçok kullanıcı, çoğu insanın ülkede yoksullukla mücadele ettiğini, bu tarz ailelerin ise aşırı lükse ve israfa kaçtığını öne sürerek aileye tepki gösterdi. Görüntülerin infial yaratmasının ardından çiftin aileleri şimdi Khaleej Times'a külçelerin altın kaplama olduğunu açıkladı.