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Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı

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Fatih'te yaşanan ve Türkiye'nin gündemini sarsan kdın cinayetleri sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi pozları sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Kaygılaroğlu, "Can güvenliğimden endişeliyim" diyerek eleştirilere yanıt verdi. Netflix dizisi "Erşan Kuneri"nin ikinci sezon lansmanı dün gerçekleşirken, Kaygılaroğlu tepkiler nedeniyle galaya katılmadı. Cem Yılmaz ise konuyla ilgili sessizliğini bozarak dikkat çekti.

Tüm Türkiye günlerdir Fatih'teki vahşeti konuşuyor. Fatih'te Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra intihar etti. Çelik'in surdaki cinayeti işlemeden önce de eski sevgilisi olan kadını vahşice katlettiği ortaya çıkmıştı.

Türkiye'nin gündemini derinden sarsan vahşet sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergide verdiği kesik baş ve kasap temalı fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Kaygılaroğlu toğlum tarafından ağır eleştirilerin hedefi oldu

'KADIN CİNAYETLERİ SON BULACAKSA MESLEĞİ BIRAKIRIM'

Günlerce süren tepkiler sonrası gazeteci Nevşin Mengü'ye konuşanKaygılaroğlu, 'Ben can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canı gönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım' demişti.

CEM YILMAZ'DAN URAZ KAYGILAROĞLU'NA DESTEK

Dün akşam Uraz Kaygılaroğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Netflix dizisi Erşan Kuneri'nin ikinci sezon galasında katılmadı. Bu durum karşısında komedyen Cem Yılmaz yakın arkadaşına destek verdi. Yılmaz; Uraz ne kadar üzüldüyse biz de arkadaşlarımla o kadar üzgünüz. Tatsız bir hadise oldu. Çok üzgündü... Hepimiz konuştuk kendisiyle' diye konuştu.

Ülkemizde son zamanlarda giderek artan kadın cinayetleri hakkında da konuşan ünlü komedyen,'Bizim memlekette böyle sözün bittiği yer tespit edilen bir yer var elbette ki bizi izleyenler sevenler bizden kendi duygularının tercümanı olmamızı istiyorlar. Aslında aklın yolu bir... Bütün mikrofon tutulan arkadaşlarımın ne dediğinden çok, sorumluların bir şey yapmasını bekleyen olaylara maruz kalan halkın bir parçası olduğunu düşünüyorum.' dedi

Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Uraz Kaygılaroğlu Erşan Kuneri Cem Yılmaz Türkiye

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