Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisi, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ekranların popüler dizilerinden Uzak Şehir, bu kez dizide yer alan hikaye ile tepkilerin odağına yerleşti.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları dizide ensest ilişkilerin anlatıldığını ifade ederek, diziye tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Karısı kardeşine aşık, çocuk amcasına baba diyor, ensest ilişkiler normalleştiriliyor, çocuklar rakı sofralarında" diyerek tepkisini dile getirdi.

Dizi için ayrıca "Ya bu dizideki saçmalık, sapkınlık insanlara rol model olarak sunuluyor, bundan rahatsız oluyor insanlar", "Bu tür sahneleri olan dizilerin RÜTÜK tarafından cezalandırılması gerekir", "Küçük çocuğu rakı masasına oturtmak nedir ya" yorumları yapıldı.

TEK BİR İSTEKLERİ VAR

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları söz konusu dizinin cezalandırılmasını ve yayından kaldırılmasını talep etti.