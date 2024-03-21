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Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim

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Konserlerinden arta kalan zamanı yalnız geçiren Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, kaç yaşında evlenmeyi düşündüğünü açıkladı.

"HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Habertürk'te yer alan habere göre, daha önce bir evlilik yapan Teoman "Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık bekarım. 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşamak istiyorum. Ondan sonra evlenirim" ifadelerini kullandı. Emekli olduktan sonra sahil kasabasına yaşayan isimlere benzemediğini söyleyen şarkıcı "Ayda 4-5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum" dedi.

Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim

Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim

Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim

Ecem Altan
Ecem Altan
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