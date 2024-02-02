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Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

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Güldür Güldür adlı programda yer alan bir skeçte, gazilere atıfta bulunularak, "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" ifadeleri sosyal medyada tepki çekti. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Güldür Güldür adlı televizyon programında ekrana yansıyan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Skece tepki gösteren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez." dedi.

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda skeci kınadığını belirtti. Göktaş paylaşımında, "Bir televizyon kanalındaki gazilerimize yönelik haddini son derece aşan ve "güldürmeyen" anlamsız skeci şiddetle kınıyorum. Vücudunun herhangi bir parçasını gözünü kırpmadan bu vatana feda eden gazilerimizi incitecek çirkin söylemler amacına bakılmaksızın asla kabul edilemez. Şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve aileleri bizim en kıymetli emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da skeçteki ifadelere tepki göstererek, "Çok ayıp", "Rezalet" gibi yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlar:

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Televizyonda yayınlanan skeç tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Güldür Güldür Show Televizyon 3.Sayfa Magazin Haberler

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