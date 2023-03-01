Telefonundaki KADES uygulamasını gösteren Müge Anlı, kadın seyircilere seslendi: Telefonunuza indirin

Hafta içi her gün ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, telefonundaki KADES uygulamasını göstererek kadınlara seslendi. Kadınların uygulamayı telefonlarını indirmesi gerektiğini söyleyen Anlı, "Bu uygulama bende de var, indirin" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, bugünkü canlı yayında kadın seyircilerine seslendi. Artan kadına şiddete dikkat çeken Anlı, canlı yayında KADES uygulamasından bahsetti.

"UYGULAMA BENDE VAR, SİZ DE İNDİRİN"

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda kullanılması gereken KADES uygulamasının telefonunda yüklü olduğunu söyleyen başarılı televizyoncu Müge Anlı, "Bu uygulama bende de var, indirin" şeklinde konuştu.

KADES UYGULAMASI NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve IOS ile Android telefonlara indirilebilir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.